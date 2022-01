Update 18.09 Uhr : Polizisten bei Kusel erschossen - Gesuchter Verdächtiger stellt sich, kurz danach zweite Festnahme

Foto: Winter TV 12 Bilder Zwei Polizisten in Kusel erschossen – Polizei fahndet nach Tätern

Update Landkreis Kusel In Rheinland-Pfalz eskaliert in der Nacht eine Verkehrskontrolle - eine 24-jährige Polizistin und ihr 29 Jahre alter Kollege sterben. Wie nun bekannt wurde, stammen sie aus dem Saarland. Nach den Tätern wird gefahndet, einen Verdächtigen hat die Polizei schon im Visier. Am Nachmittag wurde der Gesuchte festgenommen, kurz danach ein zweiter Verdächtiger.

In der Nacht zum Montag sind bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das teilt die Polizei in Kaiserslautern mit.

Tödliche Schüsse auf zwei junge Polizisten bei Verkehrskontrolle

EXTRA Wenn Einsätze für Polizisten tödlich enden (dpa) Polizeibeamte leben gefährlich, mitunter müssen sie Einsätze wie am Montag gar mit dem Leben bezahlen. Ein Rückblick:

April 2020: Ein 28-jähriger Polizist wird bei einer Hausdurchsuchung in Gelsenkirchen erschossen. Hintergrund sind Drogenermittlungen.

Oktober 2016: Bei einer Razzia feuert ein sogenannter Reichsbürger in Georgensgmünd (Bayern) auf vier Polizisten. Einer von ihnen erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wollte die Waffen des Jägers beschlagnahmen.

Oktober 2011: Nach einer Verfolgungsjagd in Augsburg wird ein 41 Jahre alter Polizist erschossen, seine Kollegin verletzt. Sie wollten zwei Brüder kontrollieren, die offenbar einen Raubüberfall geplant hatten.

März 2010: Ein SEK will in Anhausen (Rheinland-Pfalz) in die Wohnung eines Mitglieds der „Hells Angels“ eindringen. Der Rocker feuert durch die geschlossene Tür. Ein Beamter stirbt.

April 2007: In Heilbronn (Baden-Württemberg) wird die 22-jährige Polizistin Michèle Kiesewetter mit einem Kopfschuss tot neben ihrem Streifenwagen gefunden. Ihr Kollege überlebt schwer verletzt. Erst Jahre später wird klar, dass sie Opfer der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) wurden.

März 2006: Ein Räuber schießt in Berlin einen Zivilfahnder nieder, der ihn kontrollieren wollte. Der 42-Jährige stirbt vier Tage später.

Die Hintergründe des Geschehens sind den Angaben zufolge noch unklar. Gegen 4.20 Uhr seien bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet die tödlichen Schüsse gefallen.

Die beiden Polizisten seien auf Zivilstreife gewesen, so ein Polizeisprecher. Sie hätten allerdings Uniformen und Sicherheitswesten getragen, hieß es am Nachmittag. Auch der Anlass der Fahrzeugkontrolle auf der Kreisstraße, die um diese Uhrzeit wenig befahren ist, ist noch unklar. Eine Kontrollstelle sei jedoch nicht aufgebaut gewesen.

Polizist meldet: „Die schießen!“

Als die tödlichen Schüsse fielen, müssen die Beamten bereits mit der Fahrzeugkontrolle begonnen haben und näher an das Auto herangetreten sein. Sie hatten ihre Kollegen informiert, dass sie totes Wild im Kofferraum gefunden hätten.

#FAHNDUNG Bei einer Verkehrskontrolle zwischen #Mayweilerhof und #Ulmet im Kreis #Kusel sind heute Morgen eine Polizistin und ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Zu den Tätern ist bislang nichts bekannt. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? pic.twitter.com/vPwzLYjXW3 — Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Dann kontaktierten sie nach Angaben aus Sicherheitskreisen erneut ihre Kollegen mit den Worten: „Die schießen.“ Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Nach Polizeiangaben soll der Polizist noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Waffe seiner Kollegin kam wohl nicht zum Einsatz. Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen.

Fahndung: Einsatzkräfte aus der Region Trier beteiligt

Derzeit fahndet die Polizei nach den Tätern. Auch Einsatzkräfte aus der Region Trier sind an der Fahndung beteiligt. Das bestätigt Uwe Konz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier auf TV-Nachfrage. Das Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Trier grenzt direkt an den Kreis Kusel. Derzeit bittet die Polizei um Verständnis dafür, keine detaillierten Angaben zu der Fahndung machen zu können.

Polizei: Keine Anhalter mitnehmen

Es werde mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern gefahndet, teilte die Polizei mit. Am Tatort würden Spuren gesichert. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegen den Angaben zufolge nicht vor. Auch die Fluchtrichtung sei nicht bekannt.

Die Kreisstraße 22 ist bei Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt. Die Polizei bittet die Einwohner, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger sei bewaffnet. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 369-2528 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Zwar geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Doch wie die DPA aus Sicherheitskreisen erfuhr sei einer der Verdächtigen bereits polizeibekannt. Demnach sei er in der der Vergangenheit wegen Fahrerflucht aufgefallen. Außerdem habe er eine Waffenerlaubnis.

Gesuchter Verdächtiger stellt sich der Polizei

Am Nachmittag veröffentlichten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Fahndungsaufruf nach dem Mann, samt Fotos. Demnach handelt es sich um einen 38-Jährigen aus Spiesen-Elversberg. Die Bevölkerung wurde um Hinweise gebeten, die zum Aufenthaltsort des Mannes führen.

Zudem setzte sie Polizeihubschrauber, Personenspürhunde sowie Spezialkräfte der Polizei ein. Die Fahnder gingen verschiedenen Hinweisen nach. Am Nachmittag konnte der Mann Medienberichten zufolge in Sulzbach festgenommen werden.

Laut Polizei stellte sich der Mann anschließend selbst. Kurz danach wurde ein zweiter Verdächtiger festgenommen. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann. Der 38-Jährige habe noch keine Angaben zur Tat gemacht, so die Polizei. Am Dienstag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizistin war noch Studentin an der Hochschule der Polizei

Laut der Gewerkschaft der Polizei (GdP) war die bei dem Einsatz erschossene Polizistin noch Studentin. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin habe noch an der Hochschule der Polizei studiert, teilte die GdP am Montag mit.

Gewerkschaft der Polizei: „Wir durchleben gerade den realen Albtraum aller Polizistinnen und Polizisten!“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) äußerte sich „tiefbestürzt über den gewaltsamen Tod einer Kollegin und eines Kollegen“ aus dem Polizeipräsidium Westpfalz. „Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der beiden Getöteten und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Wir durchleben gerade den realen Albtraum aller Polizistinnen und Polizisten!“, sagte die Landesvorsitzende Sabrina Kunz in Mainz.

„Unser tiefes Beileid gilt den Angehörigen. Hoffentlich können die oder der Täter zeitnah festgenommen werden, damit mögliche Gefahren für die Bevölkerung abgewendet sind“, sagte Kunz. „Dieses skrupellose Vorgehen und die Tat machen mich fassungslos.“

Dreyer und Lewentz „zutiefst schockiert“ über tödliche Schüsse

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz haben sich „zutiefst schockiert“ über die tödlichen Schüsse auf eine Polizistin und einen Polizisten in Rheinland-Pfalz gezeigt. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen“, heißt es in einer Mitteilung der beiden SPD-Politiker in Mainz vom Montag. „Die Tat ist entsetzlich. Es bestürzt uns sehr, dass zwei junge Menschen im Dienst ihr Leben verloren haben.“

Die Ministerpräsidentin hat aufgrund der Ereignisse als sichtbares Zeichen der Trauer im Einvernehmen mit dem Innenminister Trauerbeflaggung (halbmast) im Land angeordnet. Für alle Streifenwagen des Landes ist Trauerflor vorgesehen.

Trauerbefalggung und Trauerflor wird es auch im Saarland geben. Wie der saarländische Ministerpräsident am frühen Nachmittag per Twitter bestätigte, stammen die beiden getöteten Polizisten aus dem benachbarten Bundesland und hätten kurz hinter der rheinland-pfälzischen Grenze gelebt.

Christian Baldauf: „Ich hoffe, dass die Täter schnell gefasst werden können“

Christian Baldauf, Vorsitzender der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion sagt: „Ich kann meine Bestürzung kaum in Worte fassen. Zwei junge Polizeibeamte wurden durch diese schreckliche Tat aus dem Leben gerissen. Die junge Kollegin war sogar noch in der Ausbildung.“ Baldauf hoffe, dass die Täter schnell gefasst werden könnten und dass der Rechtsstaat hart durchgreife, um ein deutliches Zeichen zu setzen.

Polizistenmord Foto: TV/dpa

31.01.2022, Rheinland-Pfalz, Mayweilerhof: Polizeibeamte stehen an einer Absperrung an der Kreisstraße 22 rund einen Kilometer von dem Tatort, an dem zwei Polizeibeamte durch Schüsse getötet wurden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sebastian Gollnow