Update 15.36 Uhr : Erschossen bei Verkehrskontrolle: Tatverdächtiger ist wohl polizeibekannt – Was bisher bekannt ist

Erschossen bei Verkehrskontrolle: Tatverdächtiger ist wohl polizeibekannt – Was bisher bekannt ist

Update Landkreis Kusel In Rheinland-Pfalz eskaliert in der Nacht eine Verkehrskontrolle - eine 24-jährige Polizistin und ihr 29 Jahre alter Kollege sterben. Wie nun bekannt wurde, stammen sie aus dem Saarland. Nach den Tätern wird gefahndet, einen Verdächtigen hat die Polizei schon im Visier.

In der Nacht zum Montag sind bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das teilt die Polizei in Kaiserslautern mit.