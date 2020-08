Aus nicht verschlossenem Wagen : Kuvert mit Bargeld aus Auto in Morbach geklaut

Foto: Polizei

Morbach (red) Ein Unbekannter hat laut Mitteilung der Polizei Morbach von Dienstag am vergangenen Samstag, 15. August, aus einem grauen Ford C-Max, der in der Hebegasse in Morbach stand, ein Kuvert entwendet, in dem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand.

Das Auto war nicht verschlossen. Die Tat passierte gegen 12 Uhr.