Fahrerflucht : Betrunken am Steuer: 87-jähriger Autofahrer fährt bei Kenn der Polizei in Schlangenlinien davon

Betrunken am Steuer: 87-jähriger Autofahrer fährt bei Kenn der Polizei in Schlangenlinien davon

Trier/Kenn Polizisten bemerkten auf der L 145 bei Kenn ein Auto, das Schlangenlinien fuhr. Trotz Blaulicht wollte der Fahrer nicht anhalten. Dabei kollidierte er auch mit der Schutzplanke. Was bisher bekannt ist.

Die Beamten einer Streife der Polizeiinspektion Schweich bemerkten am Dienstag, 12. April, gegen 23.35 Uhr, auf der L 145 in Höhe Kenn in Fahrtrichtung Ruwer ein Auto, das in Schlangenlinien fuhr. Das meldet die Polizei Schweich.