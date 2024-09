Kreis Trier-Saarburg Mercedes geht in Flammen auf – Feuerwehr verhindert Schlimmeres (Fotos)

Reinsfeld/Farschweiler · Ein Auto fängt am Dienstagabend zwischen Reinsfeld und Farschweiler plötzlich Feuer. Was zum Fahrzeugbrand auf der L 151 bisher bekannt ist und was die Feuerwehr zur Brandursache sagt.

03.09.2024 , 21:05 Uhr

8 Bilder Auto geht auf L 151 zwischen Farschweiler und Reinsfeld in Flammen auf 8 Bilder Foto: Steil-TV