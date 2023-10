Im Hunsrück L 164 beim Erbeskopf gesperrt – LKW in Brand

Wegen eines Fahrzeugbrand war am Dienstag die L164 im Hunsrück zwischen Hüttgeswasen und Deuselbach zeitweilig wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt. Das ist die Strecke, die am Erbeskopf vorbeiführt. Dort war ein LKW in Brand geraten, das Führerhaus brannte komplett aus. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Im Einsatz war die Feuerwehr Thalfang.