Unfall auf der L143 : Drei Autos kollidieren nahe Korlingen - Drei Menschen verletzt (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 18 Bilder Kollision von drei Autos auf der L143 bei Korlingen

Korlingen Auf der L143 nahe Korlingen hat es am Freitagmorgen gekracht. Drei Autos waren an dem Unfall beteiligt, drei Menschen wurden verletzt. Was bisher bekannt ist.

Der Unfall auf der Korlinger Höhe hat sich laut Polizei heute Morgen gegen 8.45 Uhr auf der L143 ereignet.

Die drei beteiligten Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen missachtete ein aus Richtung Korlingen auf die L 143 abbiegendes Auto die Vorfahrt eines aus Richtung Pluwig kommenden Fahrzeuges. Das dritte beteiligte Fahrzeug befuhr die L 143 in Richtung Pluwig. Dabei kam es vermutlich zum Zusammenstoß.