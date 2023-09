L150 voll gesperrt LKW brennt bei Büdlicherbrück

Bei Büdlicherbrück ist am Montagvormittag ein LKW in Brand geraten - was eine Vollsperrung der L150 zur Folge hat.

18.09.2023, 11:55 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Philipp von Ditfurth