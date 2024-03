L150/L149 bei Büdlicherbrück Verkehrsschilder an gefährlicher Kreuzung abmontiert

Büdlicherbrück · Unbekannte haben an einer Kreuzung bei Büdlicherbrück Verkehrsschilder abmontiert. Wann es zu der Tat gekommen ist, warum die Stelle so gefährlich ist und an wen sich Zeugen wenden können.

25.03.2024 , 19:38 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Philipp von Ditfurth