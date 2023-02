Unfall auf der L150 : Auto und LKW stoßen zwischen Büdlicherbrück und Mehring zusammen

Mehring/Büdlicherbrück Bei einem schweren Unfall auf der L150 sind zwei Personen verletzt worden.

Zwei Fahrzeuge sind am Montagnachmittag auf der L150 zwischen Büdlicherbrück und Mehring zusammengestoßen. Dabei wurden die jeweiligen Fahzeugführer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Ein in Richtung Mehring fahrender Wagen war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er in einen entgegenkommenden LKW krachte. Das Auto überschlug sich und kam im Anschluss auf der rechten Fahrzeugseite im Straßengraben liegend zum Stillstand.