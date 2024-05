Unfall auf der L151 31-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn und wird in Leitplanke geschleudert

Am Mittwoch, 15. Mai, gab es gegen 10.30 Uhr einen Unfall auf der L151 in Höhe Thomm, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin war auf der L151 von Trier kommend in Richtung Hermeskeil unterwegs, als sie in Höhe der Brücke, die über die K83 ragt, aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.