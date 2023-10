Im Hunsrück Sattelzugmaschine gerät am Erbeskopf in Brand - L164 zeitweilig gesperrt

Am Erbeskopf ist am Dienstagmittag eine Sattelzugmaschine in Brand geraten und dabei zerstört worden. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Das Gefährt war auf der L164 im Bereich der Zufahrt zur K130 (Erbeskopf) unterwegs, als nach Angaben der Polizei aufgrund eines technischen Defektes das Feuer ausbrach.