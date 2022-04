Autos stoßen frontal zusammen : Familie schwebt in Lebensgefahr - Fünf teils Schwerstverletzte bei Unfall in der Vulkaneifel

Familie schwebt in Lebensgefahr - Fünf teils Schwerstverletzte bei Unfall in der Vulkaneifel

Kirchweiler Vier Personen sind am Ostersonntag in der Vulkaneifel lebensgefährlich verletzt worden, eine weitere Person schwer. Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen.

Bei einem schweren Unfall sind am Ostersonntag, 17. April, mehrere Personen in der Vulkaneifel lebensgefährlich verletzt worden. Das teilt die Polizei am Sonntagabend mit.