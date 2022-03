Blaulicht : Betrunken am Steuer: Drei Menschen bei Unfall nahe Rittersdorf verletzt

Betrunken am Steuer: Drei Menschen bei Unfall nahe Rittersdorf verletzt

Zwei Autos sind auf der L5 bei Rittersdorf (Eifelkreis) zusammengestoßen, dabei wurden drei Menschen teils schwer verletzt. Und der mutmaßliche Unfallverursacher ist nun seinen Führerschein los.

Ein 55-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend im erheblich alkoholisierten Zustand auf der L5 bei Rittersdorf einen Unfall verursacht, wie die Polizei mitteilt. Der Mann war aus Fahrtrichtung Bickendorf kommend in Fahrtrichtung Bitburg unterwegs. An der ersten Einmündung nach Rittersdorf geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich frontal mit einem dort auf der Abbiegespur nach Rittersdorf wartenden Wagen.