Blaulicht : Ladendiebe schlagen Kaufhausdetektiv nieder: Zwei Täter festgenommen

Bitburg Weil zwei Männer in Bitburg Parfüm klauen wollten, versuchten zwei Kaufhausdetektive sie zu stellen. Einer der Täter schlug einen der Detektive nieder, der zweite bis einen weiteren in den Arm.

Am Montag, 20. Januar, wurden zwei Männer gegen 20.20 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Kölner Straße in Bitburg von zwei Kaufhausdetektiven beim Diebstahl von Parfüm beobachtet. Das teilt die Polizei am Dienstagabend mit.