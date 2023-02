Auf frischer Tat ertappt : Polizei klärt Ladendiebstähle in Bitburg auf

Bitburg Weil ein Ladendieb gerade wieder einen seiner Raubzüge in Bitburg unternommen hatte, konnte die Polizei den Verdächtigen auf frischer Tat ertappen. Doch er ist wohl nicht nur für einen Diebstahl verantwortlich.

Der Polizei ist es am Mittwoch, 1.2.2023 gelungen, mehrere Ladendiebstähle in Bitburg aufzuklären.

Das Leben in Listen – Kriminalstatistik : Schlagen, klauen, betrügen – Das sind die acht häufigsten Verbrechen in der Region

Gegen 13 Uhr nämlich wurden die Beamten über einen Ladendiebstahl in der Hauptstraße in Bitburg informiert. Bei der anschließenden Fahndung konnte das Diebesgut im Rucksack einer polizeilich bekannten Person am ZOB in Bitburg gefunden werden. Die Folgeermittlungen brachten Anhaltspunkte für weiterer Ladendiebstähle. Insgesamt steht die Person im Verdacht, für fünf Ladendiebstähle im Bitburger Stadtgebiet verantwortlich zu sein. Die Schadenshöhe dürfte sich laut Polizei auf rund 700 Euro belaufen.