Kriminalität : Ladendiebstahl: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein (red) Eine 25-jährige und eine 17-jährige Tatverdächtige haben am Freitag, gegen 15 Uhr, in der Supermarkt-Filiale in Gerolstein mehrere Lebensmittel in einem Gesamtwert von mehr als 280 Euro in eine sogenannte Diebesschürze gesteckt, die sie unter ihrer Oberbekleidung trugen, teilte die Polizei jetzt mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rahmen einer gemeinsamen Fahndung von Beamten der Polizeiwache Gerolstein, der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiinspektion Prüm konnten die beiden Tatverdächtigen nach Zeugenhinweisen in Gerolstein festgenommen werden. Es ergab sich nach Abgleich mit der Polizeiinspektion Prüm weiterhin der Verdacht, dass die beiden Verdächtigen auch für zwei Taten in Jünkerath und Prüm am gleichen Tage in Frage kamen.