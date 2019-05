Blaulicht : Ladendiebstahl in Gerolstein: Polizei sucht Zeugen

Gerolstein (sts) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag kurz nach 13 Uhr im Norma-Markt in Gerolstein ereignet hat. Dort habe eine etwa 50 Jahre alter Mann einige Lebensmittel an der Kasse bezahlen wollen, es schien jedoch nicht alles gewesen zu sein, was er mitnehmen wollte, berichtet die Polizei.

