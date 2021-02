Blaulicht : Ladung verloren - Autofahrerin fährt in Morbach gegen Plastikkiste

Morbach In Morbach ist eine Autofahrerin auf der B 327 gegen eine Plastikkiste gefahren, die zuvor offenbar von einem anderen Fahrzeug gefallen war.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der Gefällstrecke der B 327 zwischen der Einmündung B327/B269 und der Esso-Tankstelle Morbach zu dem Verkehrsunfall, als eine Autofahrerin gegen eine auf der Fahrbahn liegende Plastikkiste fuhr. Dabei wurde ihr Fahrzeug leicht beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Kiste war möglicherweise kurz zuvor als Ladung von einem anderen Auto gefallen. Laut Aussage der Zeugin hielt gegenüber der Unfallstelle in Fahrtrichtung Thalfang ein grauer Van mit einem Anhänger. Möglicherweise war die Ladung von diesem Gespann gefallen, was jedoch nicht gesichert ist. Das angegebene Fahrzeuggespann konnte die Polizei vor Ort nicht nicht mehr feststellen, nähere Angaben dazu liegen nicht vor. Hinweise zu dem Unfall geben können, insbesondere zu dem Fahrzeug, das die Ladung verloren hat, an die Polizei in Morbach.