Kleinerer Brand in Trier-Euren : Lagerhalle fängt bei Abbrucharbeiten Feuer

Foto: TV/Frank Göbel

Trier-Euren Eine Lagerhalle in der Ottostraße in Trier-Euren hat am Dienstag gegen 14.15 Uhr bei Abbrucharbeiten Feuer gefangen. Die Mitarbeiter des Abbruchunternehmens durchtrennten laut Michael Budinger von der Trierer Feuerwehr Stahlträger mit einem Schneidbrenner.