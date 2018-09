Land unter in Trier: Straßen und Keller unter Wasser - Feuerwehr im Großeinsatz (Fotos/Video)

Wie die Trierer Stadtverwaltung mitteilte, ist die Feuerwehr derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sämtliche freiwilligen Löschzüge wurden alarmiert. Gemeldet wurden bisher über 80 Einsätze. Zahlreiche Keller in der Stadt wurden durch den heftigen Regen überflutet. Darunter sind neben vielen Privathäusern auch Gebäude der Berufsbildenden Schulen, Tiefgaragen und das Trierer Brüderkrankenhaus, das derzeit rettungsdienstlich nicht angefahren werden kann. In der Bonner Straße ist es zu einem Hangrutsch gekommen. Nach Volksfreund-Informationen ergossen sich Sturzbäche von der Aachener Straße bis nach Zewen von den Hängen.

Los ging das Unwetter nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 16.20 Uhr mit einigen Ausfällen von Ampeln auf Hauptverkehrsstraßen. In der Ascoli-Piceno-Straße blockierte ein in Bewegung geratener Bauzaun die Fahrbahn. Die Polizei räumte das Hindernis mit eigenen Mitteln zur Seite.

Später folgten Überschwemmungen in Höhe Georg-Schmitt-Platz und Martinsufer. Die Unterführung in der Schöndorfer Straße stand unter Wasser. Auch am Pacelliufer in Richtung Konz kam es zu Verkehrsbehinderungen durch Wasser auf der Fahrbahn.

Am Pferdemarkt und in den angrenzenden Straßen wie der Deutschherrenstraße stand das Wasser einige Zentimeter hoch.

FOTO: Marco Neumann

FOTO: Marco Neumann

In der Hornstraße in Trier-West hatte sich so viel Wasser an einer Vertiefung in der Straße gesammelt, dass Autos diese Stelle nicht mehr passieren konnten. Passanten standen knöcheltief im Wasser.

Auf der L 149 von Ruwer in Richtung Kasel kam es zu einem kleineren Erdrutsch, die Feuerwehr war auch hier im Einsatz.

Bis zum Abend wurden nach Angaben des Polizeisprechers keine größeren Sachschäden oder verletzte Personen registriert.