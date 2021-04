Unfall : Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Foto: TV/Frank Göbel

Landscheid In der Landscheider Hauptstraße gab es am Freitag um 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 15-Jährige Fahrer des Mopeds fuhr mit seiner Sozia in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er laut Polizei den auf der Hauptstraße fahrenden PKW.

Eine Kollision konnte trotz Ausweichmanövers nicht mehr verhindert werden.