Bandenkriminalität : Großer Polizeieinsatz: Wurde in Landscheid die Sprengung eines Geldautomaten vereitelt?

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Landscheid Ein großes Polizeiaufgebot an der Bankfiliale in Landscheid habe es heute früh gegeben, meldet ein TV-Leser. Was dort los war.

(cmo) Panzerknacker-Alarm: Am frühen Dienstagmorgen herrschte vor der Volksbank in Landscheid große Geschäftigkeit, und dies, obwohl an die Öffnung der Filiale noch gar nicht zu denken war. Um 2.57 Uhr in der Nacht auf Dienstag, 18. Januar, erreichte die Polizei ein Einbruchsalarm aus der Volksbank-Filiale in Landscheid, schildert Uwe Konz, Leiter der Polizeipressestelle auf TV-Nachfrage das Geschehen. Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen fuhr die Polizei unmittelbar den Tatort an, die Täter sollen da jedoch bereits auf der Flucht gewesen sein.

Grund für Polizeieinsatz an Bankfiliale in Landscheid

Nach ersten Erkenntnissen seien bislang Unbekannte in den Vorraum der Bankfiliale eingedrungen: „Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte sich auf noch nicht geklärte Weise Zutritt zum Vorraum verschafft und gewaltsam am Geldausgabeautomaten manipuliert hatten“, erklärt Konz. „Wir gehen davon aus, dass sie vorhatten, den Geldautomaten zu öffnen“, so Konz weiter. Erfolg hatten sie nicht: Es gab keine Sprengung und der Automat wurde nach Auskunft der Polizei auch nicht aufgebrochen: „Nach wenigen Minuten brachen die Täter ihr Vorhaben ohne offensichtlichen Grund ab, verließen das Objekt unverrichteter Dinge und sind geflüchtet.“

Ob die Automatenknacker bei ihrem Vorhaben gestört wurden, ob sie zu Fuß oder mit dem Auto flüchteten, dazu kann die Polizei noch nichts sagen. Die Geldscheine im Automaten sind demnach jedoch alle noch da.