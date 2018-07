später lesen Polizei Landwirt verliert mehrere Rundballen Stroh Teilen

Ein Landwirt hat am Freitag gegen 16 Uhr, drei Rundballen Stroh von seiner Ladung verloren. Der Mann befuhr mit Traktor und Anhänger die Dorfstraße in Kinderbeuern. Als er nach links in die Hauptstraße abbog, fielen die Ballen nach rechts auf den Bürgersteig. Die Ladung war nicht gesichert.