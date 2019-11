Verkehr : Lange Staus wegen Vollsperrung der A1 bei Reinsfeld

Reinsfeld Wegen Brückenarbeiten ist am Mittwoch die A 1 zwischen Reinsfeld und Mehring voll gesperrt worden. Die Umleitung führte zu längeren Staus.

Für drei Stunden wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Reinsfeld und Mehring in Fahrtrichtung Köln/ Koblenz für drei Stunden gesperrt. Nach Auskunft der Autobahnpolizei Schweich mussten notwendige Brückenarbeiten an der Brücke bei Reinsfeld durchgeführt werden. Ein LKW-Auflieger war am vergangenen Freitag gegen die Brücke geprallt und hatte größere Schäden angerichtet (der TV berichtete). Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr wurden diese Schäden repariert. Für diese Arbeiten musste die Autobahn gesperrt werden. Das führte zu langen Rückstaus im Verkehr. Autofahrer mussten eine Umleitung über die B 407 und weiter über die L 151 Richtung Trier in Kauf nehmen. Auf der Autobahn bildete sich ebenfalls ein Stau. Kurz nach 14 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen und der Verkehr konnte wieder normal durch die aktuelle Baustelle fließen.