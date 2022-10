Feuerwehreinsatz : Dachstuhlbrand in Langsur – Haus unbewohnbar (Fotos)

Foto: Agentur Siko 10 Bilder Dachstuhlbrand in Langsur

Langsur Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Brand in Langsur ausrücken. Der Dachstuhl eines Hauses stand lichterloh in Flammen. Verletzt wurde niemand.

