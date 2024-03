Auf Wasserbilliger Straße Kollision in Langsur, weil Auto plötzlich bis zum Stillstand abbremste

In Langsur kam es am Freitagnachmittag (15. März) gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. In der Wasserbilliger Straße fuhren die beiden Fahrzeuge zunächst hintereinander in Richtung B 418. Im dortigen Einmündungsbereich bremste der Fahrer des vorausfahrenden Toyota Yaris aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich bis zum Stillstand ab, sodass der Fahrer des nachfolgenden BMW eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Der Toyota-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.