Polizei : Lastwagenfahrer zerstört Schilder,Gartenzaun und -mauer in Wittlich-Wengerohr

Wittlich-Wengerohr (vk/red) Zwei Verkehrsschilder, eine Gartenmauer und einen Gartenzaun demolierte ein Lastwagenwagen in Wittlich-Wengerohr. Die Polizei sucht Zeugen.Ein weißer Lastwagen mit Anhänger biegt am Mittwoch, 8. Januar, gegen 17.30 Uhr von der Eifelstraße in Wengerohr in die Cusanusstraße ein. Dabei beschädigt der Fahrer ein Verkehrsschild und eine Gartenmauer. Der Lastwagen fährt anschließend die Cusanusstraße verbotswidrig bis zum Ende weiter und biegt in die Bahnhofstraße ab. Nun beschädigt er ein weiteres Verkehrsschild und einen Gartenzaun. Die Polizei schätzt, dass der Lastwagenfahrer insgesamt einen Schaden von 1500 Euro verursacht.