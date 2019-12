Feuerwehreinsatz : Lastwagen geht auf A64 bei Sirzenich in Flammen auf

Lastwagen geht auf A64 bei Sirzenich in Flammen auf

Trier/Sirzenich Großeinsatz auf der A64 nahe Sirzenich: Die deutsche und die luxemburgische Feuerwehr löschen gemeinsam einen LKW- Brand.

(bla) Alarm am frühen Montagmorgen: Um 5.46 Uhr wurde die Feuerwehr auf die Autobahn 64 zwischen Trier und Luxemburg zum dortigen Parkplatz Markusberg nahe Sirzenich alarmiert.

Wie die Polizei mitteilt, war ein LKW- Fahrer in Fahrtrichtung Trier unterwegs, als er durch hohe Flammen auf seinem Auflieger aufmerksam wurde. In der letzten Minute konnte er seinen 40-Tonner noch auf einen Parkplatz lenken und die Zugmaschine vom Auflieger trennen. Folglich stand dieser lichterloh in Flammen.