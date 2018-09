Defekter Lastwagen staut Verkehr auf der A1 zwischen Wittlich und Salmtal

Ein liegen gebliebener Lastwagen staut den Verkehr auf der A1 in Fahrtrichtung Trier zwischen Wittlich und Salmtal.

Mehrere Kilometer Stau: Auf der A1 in Fahrtrichtung Trier zwischen Wittlich und Salmtal staut sich im einspurigen Baustellenbereich mal wieder der Verkehr. Was ist dieses Mal der Grund? Wie die Polizeiautobahnstation Schweich mitteilt, sei ein Lastwagen aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben. Da die Fahrbahn dort einspurig ist, staut sich der Verkehr bereits bis hinter das Autobahnkreuz Wittlich zurück. Wie die Polizei erklärt, soll der defekte Lastwagen am Vormittag aus dem Weg geräumt werden. Diese Aufgabe soll mit einer schweren Baumaschine, die den Lastwagen abschleppt, erledigt werden.