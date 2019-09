Polizei : Lastwagen rollt rückwärts auf Auto

Bengel Ein Lastwagenfahrer ist nach Angaben der Polizei am Freitag, 30. August, in Bengel mit seinem Fahrzeug in der Koblenzer Straße rückwärts gerollt. Dabei soll er einen blauen Ford touchiert haben, der auf der Straße hinter ihm stand.

