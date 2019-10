Polizei : Lastwagen stürzt Hang bei Bettingen hinab

Bettingen Am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr kam es zu einem Unfall in der Mühlenstraße in Höhe des Pumpwerkes in der Nähe von Bettingen. Aus unbekannter Ursache war ein Lastwagen auf dem Waldweg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts vom Weg abkam und einen Abhang hinabstürzte.

Von Ludwig Hoff