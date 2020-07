Stadtkyll : Lastwagen verunglückt auf B♦421 vor Stadtkyll

Foto: tv/Fritz-Peter Linden

Stadtkyll Ein Lastwagen ist am späten Mittwochnachmittag, 8. Juli, auf der B♦421 am Ortsausgang von Stadtkyll in Richtung Hammerhütte verunglückt.