POLIZEI : Lastwagenfahrer nach Unfall geflüchtet

Foto: Polizei Bitburg

Stadtkyll (red) Die Polizei sucht im Zusammehang mit einem Unfall auf der B 51 bei Stadtkyll Zeugen beziehungsweise einen Lastwagenfahrer, der geflüchtet ist. Dieser war am Dienstag, 25. Juni, gegen 6 Uhr in der Baustelle in Richtung Trier unterwegs und stieß dabei mit dem Außenspiegel gegen den eines entgegenkommenden Sattelzugs.

