Polizei Laterne gerammt und geflüchtet FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es vor rund anderthalb Wochen, am Freitag, 9. Novermber, frühmorgens in Mehren, in der Straße Am Scholzen Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Rangieren eine Straßenlaterne.