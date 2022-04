Großeinsatz & Evakuierung : Gasleck und Explosionsgefahr in Zeltingen-Rachtig: Weiträumige Sperrungen

Gasleck und Explosionsgefahr in Zeltingen-Rachtig: Weiträumige Sperrungen

Zeltingen-Rachtig Aktuell sind Feuerwehr und Rettungskräfte bei einem Großeinsatz in Zeltingen-Rachtig. Bei der Verlegung von Glasfaserkabeln wurde am Dienstagmittag, 27. April, eine Gasleitung beschädigt. Menschen wurden aus ihren Häusern evakuiert. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

Nach ersten Informationen ist bei der Verlegung von Glasfaserkabeln in der Deutscherrenstraße in Zeltingen-Rachtig, im Kreis Bernkastel-Wittlich, die Hauptleitung für Erdgas im Ort beschädigt worden. Es strömt unkontrolliert Gas aus. Die Feuerwehr hat Einwohner der umliegenden Häuser evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Wie Thomas Edringer, Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues erklärt, bestehe im Bereich um das Gasleck Explosionsgefahr. Ein entzündungsfähiges Gas-Luft-Gemisch könne durch einen Funken entzündet werden. „Ein Funken von einem Lichtschalter oder Feuerzeug könnte eine Explosion auslösen.“ Das zuständige Versorgungsunternehmen, die Stadtwerke Trier (SWT), werde die Erdgasleitung „abschiebern“ und anschließend das Leck reparieren. Edringer geht davon aus, dass die Reparaturarbeiten mindestens bis 20 Uhr am Abend andauern. Die weiträumigen Sperrung umfasst die L189 zwischen Zeltingen-Rachtig und Erden sowie die Radwege entlang der Mosel. Die Feuerwehr sichert die Stelle ab. .