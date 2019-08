Brand : Zwei Feuerwehrleute bei Brand in Zell verletzt

Zwei Feuerwehrleute bei Brand in Zell verletzt

Zell Zwei Feuerwehrleute sind durch herabfallende Teile beziehungsweise durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden, als sie am Samstag in Zell einen Dachstuhlbrand löschten.

Starke Rauchentwicklung in der Jakobstraße in Zell wurde der Rettungsleitstelle laut Polizei Wittlich am Samstag, 17. August, um 13 Uhr gemeldet.