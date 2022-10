Blaulicht : Leiche in der Mosel bei Pölich entdeckt - Polizei ermittelt

Pölich Eine Leiche ist am Sonntagnachmittag bei Pölich aus der Mosel geborgen worden. Die Kripo ermittelt. Was dazu bisher bekannt ist.

Zu einem Wasserrettungseinsatz wurde die Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 14.35 nach Pölich in den Bereich des Campingplatzes gerufen, da in der Mosel eine Person trieb. Nachdem die Person aus der Mosel geborgen worden war, konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Nach Informationen der Polizei kann derzeit über die Identität der Leiche noch nichts gesagt werden - auch nicht, was mit der Person passiert ist. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehr aus Schweich und Pölich sowie das DRK Schweich und Ehrang mit Notarzt.