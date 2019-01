Leiche in Luxemburg

Die luxemburgische Polizei erklärt, die Leiche des seit dem 7. Januar vermissten Luxemburgers Ntwari Sailor (25) aus Bivels im Kanton Vianden gefunden zu haben. red

„Am frühen Abend wurde der leblose Körper des Vermissten in der Nähe eines Feldweges in Bivels aufgefunden.“ Damit sei seine Leiche nahe seines Elternhauses gefunden worden, von wo aus er am 7. Januar aufgebrochen sein soll.

„Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Da Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Obduktion beantragt“, erklärt die Polizei.