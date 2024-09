Mehrere Verletzungen Leichenfund in Idar-Oberstein: 32-Jähriger festgenommen – räumt Tat ein

Nach der Bergung des Leichnams einer jungen Frau, die ein Zeuge am Samstagvormittag in einem Abhang in Idar-Oberstein hängend entdeckt hatte, geborgen, gerichtsmedizinisch und kriminaltechnisch Untersucht wurde, steht fest, dass sie einem Tötungsdelikt erlegen ist. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.