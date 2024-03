Betrunken gefahren Verkehrsunfall endet in mehreren Strafverfahren

Am Gründonnerstag kam es am Vormittag im Panoramaweg in Leiwen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, berichtet die Polizei: Gegen 11.15 Uhr stießen ein Wohnmobil der Marke Fiat und ein Suzuki zusammen. Als die Fahrerin des Wohnmobils die Personalien mit dem Fahrer des Suzukis austauschen wollte, bemerkte sie, dass der Fahrer des Autos augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.