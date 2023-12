Zwischen Leiwen und Neumagen-Dhron Betrunkene Fahrerin übersieht, dass die Straße überflutet ist

Eine Frau war mit ihrem Auto am Samstag, 23. Dezember, auf der K 86 aus Leiwen kommend in Richtung Neumagen-Dhron unterwegs. Die Fahrerin übersah, dass die K 86 bereits durch die Mosel überflutet und nicht mehr befahrbar war. „Erst als der PKW bis zum Türgriff im Wasser stand und die Fahrt nicht mehr weiterging, setzte die Fahrerin ein Notruf ab“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung zum Vorfall. Die Fahrerin stand erheblich unter Alkoholeinfluss und konnte unverletzt mitsamt ihrem PKW geborgen werden.