Über Echtheit vergewissern Betrügerische Anrufe durch „Polizisten“ in Leiwen

Durch geschickte Gesprächsführung versuchen die Betrüger Informationen über Bargeld und Wertsachen der Angerufenen zu bekommen. Das Ziel: Eine Übergabe der Wertsachen und des Bargelds an die „Polizei“. Anschließend erscheint der Betrüger vor Ort und nimmt die Gegenstände in Empfang. In Klüsserath, Schleich, Detzem, Köwerich, Leiwen, Thörnich und Mehring kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu solchen Anrufen.