Blaulicht : Mann gibt sich als Unfallverursacher aus, um Fahrerin zu decken

Leiwen Nach einem Unfall in Leiwen am Sonntagabend gab sich ein Mann den Polizisten an der Unfallstelle als Fahrer des verursachenden Wagens aus. Doch die Beamten kamen ihm bald auf die Schliche.

Am Sonntag, 19.06.2022 gegen 17:55 Uhr ereignete sich in Leiwen in der Matthiasstraße, Kreuzung "In der Perds" ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren, teilt die Polizei mit. Ein BMW, mit einer 46-jährigen Fahrerin befuhr die Straße "In der Perds" in Richtung Römerstraße. Ein 18-jähriger befuhr mit seinem VW die Matthiasstraße und wollte im Kreuzungsbereich geradeaus weiterfahren.