Leuchte in Bitburg beschädigt und geflüchtet

Wenn eine Leuchte durch einen Zusammenprall aus der Verankerung gerissen wird, muss dieser schon heftig gewesen sein. So passiert in Bitburg. Täter unbekannt.

Ein unbekannter Fahrer hat am Donnerstag, 10. Dezember, eine Leuchte in Bitburg beschädigt und ist geflüchtet. Er prallte mit dem Wagen gegen die Umrandungsleuchte des öffentlich zugänglichen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Mötscher Straße 16 und riss diese aus der Verankerung. Die Verkabelung wurde durch die Beschädigung offengelegt.