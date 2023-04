Streit in Lichtenborn Betrunkener attackiert Bekannten lebensbedrohlich mit Messer und flüchtet mit Auto

Am Freitagabend ist ein Streit zwischen zwei Bekannten in Lichtenborn eskaliert, meldet die Polizei. Ein stark betrunkener 55-Jähriger hat dabei mit einem Messer auf einen 40-Jährigen eingestochen und diesen lebensbedrohlich verletzt. Daraufhin flüchtete der 55-Jährige mit einem Auto und verursachte zwei Unfälle, bei denen jedoch keine weiteren Personen verletzt wurden. Der 40-Jährige wurde in ein Trierer Krankenhaus verlegt und noch in der Nacht notoperiert. Laut Polizei schwebt der Mann nicht mehr in Lebensgefahr.