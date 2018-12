später lesen Polizei Lichterkette vor dem Amtsgericht zerrissen FOTO: TV / Polizei Prüm FOTO: TV / Polizei Prüm Teilen

Mutwillige Sachbeschädigung in der Teichstraße: Wie die Polizeiinspektion Prüm mitteilt, haben Unbekannte bereits am Mittwoch, 6. Dezember, von einem Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Amtsgerichts in der Zeit nach 17 Uhr die Lichterkette heruntergerissen und in Teilen zerstört.