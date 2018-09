Lieferwagen fährt bei Spangdahlem unter Sattelschlepper - Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Dienstagmittag kurz vor 12.30 Uhr in voller Fahrt auf der A 60 mit seinem Fahrzeug auf einen Sattelschlepper aufgefahren. siko

Zu dem Unfall kam es unmittelbar hinter der Auffahrt A 60 Spangdahlem in Richtung Wittlich. Der Unfallhergang war nach Angaben der Autobahn Polizei Schweich am Nachmittag noch völlig unklar. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Fahrer des LKW den schwer verletzten Fahrer aus dem völlig zertrümmerten Innenraum des Transporters befreien und den Rettungskräften übergeben. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der schwer verletzte Fahrer in ein Krankenhaus. Die A 60 blieb nach Polizeiangaben während der Rettungs- und Aufräumarbeiten für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Wittlich gesperrt. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus Dudeldorf, Gondorf, Wittlich-Land, Burg Salm und Landscheid sowie das DRK, die Polizei Bitburg und die Autobahnpolizei Schweich.

FOTO: Agentur Siko

