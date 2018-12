später lesen Unfall Lieferwagenfahrer könnte bei Aufklärung helfen FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall am Montag gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Christophstraße/Deworastraße in Trier. Dabei hielt laut Polizei ein Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Kastenwagen (Kennzeichen unbekannt) an, um einen aus der Deworastraße kommenden roten Seat das Einbiegen zu ermöglichen.