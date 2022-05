Blaulicht : Autofahrer verunglückt in Weinbergen bei Lieser

Foto: Andreas Sommer 10 Bilder Unfall im Weinberg von Lieser

Lieser Bei Lieser ist am Donnerstag ein Auto in einem Weinberg verunglückt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Was bisher bekannt ist.

Nach Informationen von volksfreund.de kam es am Donnerstagmittag zu dem Einsatz in den Weinbergen bei Lieser an der Mosel (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Der Fahrer eines Kleinwagens kam vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Auto einige hundert Meter in den Weinbergen ab.

Passanten entdeckten das Auto zufällig